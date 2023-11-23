Трюдо заявил о контактах с властями США после взрыва на Радужном мосту

Глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил, что после взрыва на пограничном мосту власти страны находятся на связи с официальными лицами из США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трюдо, власти пытаются собрать информацию о происшедшем на расположенном между Канадой и США Радужном мосту взрыве. Трюдо подчеркнул, что Оттава поддерживает по этому поводу тесный контакт с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что премьер-министр выступил с речью в канадском парламенте. Трюдо заявил, что рассматривается введение дополнительных мер безопасности и на других пограничных переходах. Трюдо подчеркнул, что правительство чрезвычайно серьезно относится к случившемуся. Затем Трюдо, сославшись на экстренное совещание с силовиками, покинул парламент.

Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан заявил, что оперативно получает информацию о случившемся как от канадских, так и от американских спецслужб.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.