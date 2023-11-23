Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трюдо заявил о контактах с властями США после взрыва на Радужном мосту

Трюдо заявил, что после взрыва на Радужном мосту Канада находится на связи с США

close
100%
Global Look Press

Глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил, что после взрыва на пограничном мосту власти страны находятся на связи с официальными лицами из США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трюдо, власти пытаются собрать информацию о происшедшем на расположенном между Канадой и США Радужном мосту взрыве. Трюдо подчеркнул, что Оттава поддерживает по этому поводу тесный контакт с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что премьер-министр выступил с речью в канадском парламенте. Трюдо заявил, что рассматривается введение дополнительных мер безопасности и на других пограничных переходах. Трюдо подчеркнул, что правительство чрезвычайно серьезно относится к случившемуся. Затем Трюдо, сославшись на экстренное совещание с силовиками, покинул парламент.

Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан заявил, что оперативно получает информацию о случившемся как от канадских, так и от американских спецслужб.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий