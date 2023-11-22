Российский гимназист получил шесть лет за попытку поджечь военкомат

В Санкт-Петербурге суд приговорил 17-летнего гимназиста Егора Балазейкина к шести годам лишения свободы по делу о попытке теракта. Об этом сообщает MR7.

До этого сообщалось, что прокурор попросил приговорить Балазейкина к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии после двух попыток поджечь военкомат. Как отмечал прокурор, Балазейкин хотел «воспрепятствовать деятельности данных учреждений по призыву граждан на военную службу». Уточняется, что в качестве смягчающих обстоятельств прокурор отметил возраст гимназиста, состояние здоровья и явку с повинной, а как отягчающее — совершение преступления в период мобилизации.

Также сообщалось, что в Хабаровском крае задержали 49-летнюю женщину, которая отправилась поджигать военкомат ночью. Правоохранители выяснили, что женщина занимается уборкой помещений и работает в местной управляющей компании. Не исключается, что она стала жертвой мошенников.

Ранее СК потребовал ареста мужчины, который полгода готовил поджог столичного военкомата.