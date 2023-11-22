Большая часть россиян эвакуирована из сектора Газа

Большая часть россиян, находившихся в секторе Газа, уже доставлена в РФ. Об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак, чьи слова приводит пресс-служба российского Министерства иностранных дел.

«Большая часть наших соотечественников уже покинула анклав и была доставлена в Москву», — указывается в заявлении.

По словам Кинщак, их перевезли на самолетах МЧС России.

Согласно информации внешнеполитического ведомства, Российская Федерация одна из первых направила Израилю на согласование списки граждан на эвакуацию из палестинского анклава, но процесс рассмотрения неоправданно затормозился.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Позднее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа — благородная миссия и святая обязанность.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС повторят сделку по обмену заложников на заключенных.