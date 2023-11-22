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Ученые назвали способ, позволяющий избежать тяжелых симптомов при COVID-19

MedicalXpress: полоскание соленой водой снижает риск тяжелого течения COVID-19

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Ученые выяснили, что полоскание горла соленой водой снижает риск развития тяжелых симптомов и госпитализации при COVID-19. Результаты исследования представили на конференции Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии в Калифорнии, сообщает MedicalXpress.

С 2020 по 2022 год группа случайно отобранных инфицированных коронавирусом людей в возрасте 18-65 лет проходили режим полоскания солевыми растворами. В течение 14 дней они выполняли эту процедуру с жидкостями, в которых была разная концентрация соли.

В результате выяснилось, что концентрация соли не влияет на конечный результат, а частота госпитализаций и проявлений тяжелого течения заболевания у полоскавших горло и промывавших нос такими растворами значительно ниже, чем у тех, кто этого не делал.

Ранее ВОЗ посоветовала привиться от COVID-19 всем, кто этого еще не сделал.

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