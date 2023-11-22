В еще одном российском регионе ввели штрафы за склонение к абортам

В Калининградской области начнут штрафовать за склонение женщин к медицинскому прерыванию беременности. Об этом заявили в пресс-службе областного Законодательного собрания, пишет ТАСС.

«Абсолютным большинством голосов приняли проект закона о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности», — указали в пресс-службе.

По информации Заксобрания, размер штрафа будет варьироваться от трех до 50 тысяч рублей, соответствующий законопроект ратифицировали депутаты региона. Уточняется, что склонением к искусственному прерыванию беременности будут считать «понуждение женщины через уговоры и обман». Медицинских показаний это не коснется.

Законопроект признает склонение к аборту угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства.

15 ноября власти Калининградской области предложили штрафовать жителей, которые склоняют женщин к искусственному прерыванию беременности.

Ранее глава РПЦ предложил запретить склонение женщин к аборту.