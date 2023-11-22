В Ленобласти подвели итоги архитектурного конкурса на модернизацию «Дороги жизни»

Жюри архитектурного конкурса на модернизацию «Дороги жизни» в Ленинградской области определило победителя — им стала команда студентов Горного университета. По проекту молодых архитекторов будет реализована концепция модернизации объекта, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Члены жюри оценили, что архитекторы сосредоточили внимание на благоустройстве и модернизации уже существующих мемориалов и точек притяжения, а также на брендинге элементов транспортной и туристической инфраструктуры.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал символичным, что итоги конкурса подвели в день начала работы «Дороги жизни», ее ледовой трассы.

«Все участники крайне ответственно подошли к продвижению общественного проекта. И теперь мы на шаг ближе к обновлению мемориального комплекса. Надеюсь, что эта работа пройдет под таким же пристальным вниманием общественников Ленинградской области, как проходил и сам конкурс. И в итоге мы получим современный, отвечающий всем требованиям эпохи мемориальный комплекс, который будет служить важнейшему делу ― делу сохранения исторической памяти», — сказал глава региона.

Депутат Госдумы Ольга Занко поблагодарил каждого участника архитектурного конкурса, подчеркнув, что сегодня молодежь не только ценит историю свой страны, но и готова вкладывать свои силы и время, чтобы сохранить и передать историческую память будущим поколениям.

«Важно привлекать к таким проектам именно молодых специалистов. Нам очень важны новые идеи, новые взгляды, нестандартные подходы к работе. И Ленинградская область реализует такую практику уже не первый раз», — отметила парламентарий.

Напомним, конкурс на модернизацию «Дороги жизни» был объявлен в Ленобласти в сентябре. С инициативой проведения таких работ в год 80-летия прорыва блокады Ленинграда выступили активисты Всеволожского района Проект поддержал президент России Владимир Путин.

К разработке концепции пригласили команды и творческие коллективы высших учебных заведений России. В итоге в конкурсе приняли участие 10 вузов России.

22 ноября в Петербурге отмечают дату начала работы «Дороги жизни».