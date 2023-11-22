Бывшая девушка военнослужащего оклеветала его после расставания, обвинив в нападении

В Великобритании девушка стала преследовать военного после расставания с ним, но сама чуть не оказалась за решеткой. Об этом сообщает The Sun.

Пара начала встречаться в марте этого года, но вскоре отношения прекратились по инициативе военнослужащего. Мужчина узнал, что у его девушки имеются проблемы с алкоголем, и предпочел расстаться с ней. После этого 25-летняя Эмили Коннолли стала преследовать своего бывшего бойфренда Алекса Школера и его близких, пытаясь возобновить с ним романтические отношения, а затем обвинила солдата в жестоком обращении.

В подтверждение своих слов она опубликовала фотографию окровавленного лица в соцсетях и разослала ее родственникам мужчины. Затем девушка добилась вынесения бывшему возлюбленному судебного запрета, согласно которому он потерял возможность видеть своих детей. Конноли утверждала, что Школер может представлять для них опасность, но мужчина оспорил это решение.

«Я превращу твою жизнь в мучение. Я тебя уничтожу», — писала девушка объекту своей ненависти в личных сообщениях, а также оскорбляла его новую пассию.

В итоге сама Конноли оказалась на скамье подсудимых и признала себя виновной в домогательствах и отправке угроз и ложных сообщений. Ей удалось избежать тюремного заключения, но суд приговорил ее к девяти неделям лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Помимо условного наказания, ее направили на шестимесячную программу по восстановлению психического здоровья, а также ей назначили 90 дней воздержания от употребления алкоголя и 20 дней рехаба. Кроме этого, Конноли запретили контактировать с ее бывшим молодым человеком и его новой девушкой.

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