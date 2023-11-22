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СК требует ареста мужчины, который полгода готовил поджог столичного военкомата

СК потребовал ареста мужчины, полгода готовившего поджог военкомата в Москве

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сотрудники Следственного комитета (СК) России задержали и потребовали отправить под стражу россиянина, на протяжении шести месяцев готовившего поджог военкомата на юго-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черемушкинского суда Москвы.

«В суд поступил материал от СК РФ с требованием избрать меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Орунжева И. М., подозреваемого по ст. 205.3 УК РФ», — отмечается в публикации.

В сообщении поясняется, что данная статья подразумевает прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, максимальное наказание за преступление составляет до 20 лет заключения.

Согласно информации агентства, задержанный полгода приходил к военному комиссариату в Академическом районе столицы и изучал его, чтобы наиболее эффективно поджечь. По словам подозреваемого, он изучал идеологию различных террористических организаций и правила обращения с оружием и взрывчатыми веществами.

Ранее российских подростков заподозрили в поджоге локомотива на ж/д станции за деньги.

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