Синоптики пообещали москвичам метели, сугробы и транспортный коллапс

В конце недели на Москву обрушатся обильные снегопады и метели с ухудшением видимости. Высота сугробов в столице достигнет 15 см, возможны перебои в авиасообщении и проблемы на дорогах, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К вечеру 23 ноября в столице закружат метели с ухудшением видимости до 1-3 километров, высота снежного покрова составит 2-4 см, а в ночь на пятницу видимость снизится до 200-500 метров. Из-за этого вероятны сбои в авиасообщении, а к утру пятницы на дорогах возможен транспортный коллапс», — заявил Тишковец в беседе с НСН.

24 ноября снежный покров в столице вырастет до 5-7 см, в выходные – до 8-9 см, что является нормой для первой декады декабря. Снегопады будут и на следующей неделе, в результате чего в понедельник высота снежного покрова достигнет уже 10-15 см – это норма второй декады декабря, рассказал Тишковец.

«Наступление зимы по всем фронтам — настоящий подарок любителям зимних видов спорта», — добавил метеоролог.

В декабре, по прогнозу специалиста «Фобоса», будет морозно, в январе и феврале вновь ожидаются сильные снегопады с превышением нормы в 1,5 раза. К Новому году высота сугробов в Московской области достигнет 20 см.

Напомним, синоптики также ожидают, что предстоящей зимой в большинстве субъектов ЦФО, на севере и востоке Приволжского округа температура воздуха будет в пределах климатической нормы. При этом отмечается, что в стране сохранится «тренд» на резкую смену температур.

Гидрометцентр ранее спрогнозировал россиянам теплую зиму с температурой воздуха в пределах или выше нормы.