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Россиянам рассказали, какая елка экологичнее — живая или искусственная

Эколог Шингаркин: живая ель экологичнее искусственной

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Depositphotos

Живая ель считается более экологичной, чем искусственная, поскольку не требует специальной переработки. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал эколог, депутат Госдумы VI созыва, учредитель общественного экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин. По его словам, пластиковое дерево окупает свой экологический след только в том случае, если ее используют на протяжении 20 лет.

«Если формально сравнивать, то можно использовать два этих варианта, особенно если вы искусственную елку потом утилизируете через систему вторичной переработки. Но если вы покупаете каждый год пластиковую елку, а потом выкидываете ее в лес, — это никуда не годится», — отметил эксперт.

Он добавил, что с точки зрения количества пластика, которое человек потребляет для жизнедеятельности, искусственная елка не считается опасной, поскольку в течение года семьи используют этого материала на порядок больше.

Дизайнер интерьера Александра Терентьева до этого рассказала, как выбрать искусственную ель. Качественное дерево, по ее словам не должно издавать резкий химический запах. Также эксперт посоветовала проверить прочность каркаса, чтобы елка могла выдержать вес ветвей и игрушек, а также определиться с материалом иголок.

Ранее депутат рассказал о собственном методе перевозки елки домой на Новый год.

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