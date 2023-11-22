Кировчанин жестоко избил бывшую жену и «заминировал» свой дом

В Кирове мужчину отправили в колонию после нападения на бывшую жену и ложного сообщения о минировании. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры.

В феврале житель дома на улице Ломоносова поссорился со своей экс-супругой. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на женщину и несколько раз ударил ее. Медики выявили у потерпевшей множественные телесные повреждения, в том числе в виде закрытого перелома плеча и перелома ребра.

После этого ее муж обратился в экстренные службы и заявил, что в его доме находится взрывное устройство, которое в случае использования третьими лицами может привести к разрушению здания. На место прибыли оперативные службы, но взрывных устройств и взрывчатых веществ по указанному адресу обнаружено не было.

Подозреваемого в совершении преступлений задержали. 41-летнего местного жителя обвинили в оставлении заведомо ложного сообщения об акте терроризма и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В итоге судья отправил его в колонию общего режима на год и девять месяцев. Кроме того, с подсудимого в пользу избитой им женщины взыскали 350 тыс. рублей.

Ранее россиянин похитил бывшую жену и удерживал ее в своем доме, регулярно избивая.