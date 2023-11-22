Врач объяснила разницу между психологом и психотерапевтом

Как правило, психолог занимается исследованием и корректировкой человеческого поведения, а психотерапевт эмоциональными проблемами и психическими расстройствами. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Психолог <...> может предоставлять консультации, способствовать изменению мыслей и поведения, но не имеет права проводить психотерапию», — отметила Крашкина.

По ее словам, психотерапевт — это специалист с высшим медицинским образованием, имеющий лицензию на проведение психотерапевтических сеансов. Он может осуществлять лекарственную терапию, применять элементы гипноза и т.д., заключила врач.

До этого Крашкина объяснила, к каким последствиям может привести одиночество. По ее словам, в долгосрочной перспективе отсутствие личного общения чревато ухудшением эмоционального благополучия и психологического состояния.

Ранее американский врач Вивек Мерти рассказал, что одиночество повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, старческого слабоумия и депрессии сильнее, чем курение.