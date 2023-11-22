В Wildberries пообещали заменить поврежденные из-за затопления подмосковного склада товары

Wildberries заменит поврежденные в результате потопа на подмосковном складе Коледино товары. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Часть упаковок товаров потеряла внешний вид. На активные заказы будет сделана замена. Клиентов проинформировали», — заявили в Wildberries, передает агентство.

Инцидент произошел в ночь на 22 ноября. В пресс-службе маркетплейса рассказали, что причиной затопления склада стало включение водяной системы пожаротушения. Во время работы погрузчика в одном из корпусов был задет противопожарный датчик.

В результате вода залила большое количество крупногабаритных товаров, которые после этого попытались высушить. На данный момент не сообщается, отразится ли инцидент на сроках доставки.

Ранее в Ozon заявили о риске роста цен из-за законопроекта о маркетплейсах.