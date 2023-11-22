Опрос: большинство москвичей получали меньше 10 тысяч рублей на первой работе

Большинство жителей Москвы (65%) заявили, что получали меньше 10 тыс. рублей на первой работе. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Авито Работа». Уточняется, что в опросе приняли участие 10 тыс. респондентов.

Выяснилось, что 19% жителей столицы на первой работе зарабатывали от 10 до 20 тыс. руб., а сумму выше — только 16%. 28% респондентов признались, что первую зарплату отдали родителям, 21% потратили на одежду, 16% — на вкусную еду, 13% — отложили, 9% — купили подарок близкому человеку. 19% опрошенных не смогли вспомнить, куда дели первые заработанные деньги.

Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель отметил, что в основном первую зарплату в 10 тыс. руб. получали респонденты старше 35 лет. По его словам, это нормальная ситуация, поскольку 10 лет назад минимальный уровень вознаграждения был на уровне 5 тыс. руб.

До этого аналитики сервиса сообщили, что в ноябре 2023 года число вакансий на российском рынке труда увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным платформы, самую высокую зарплату в РФ готовы предложить дальнобойщикам, токарям, фрезеровщикам, бригадирам и автоэлектрикам.

Ранее стало известно, что почти половина (47%) вакансий для разработчиков на российском IT-рынке труда ориентирована на так называемых джуниоров, начинающих специалистов с опытом работы до трех лет.