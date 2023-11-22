Врач назвала категории людей, которым нельзя есть жареную и соленую рыбу

Людям, у которых есть заболевания печени, желчевыводящих путей, не стоит есть жирную рыбу. Об этом в разговоре с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«Также я бы не рекомендовала употреблять рыбу в консервированном виде, в соленом виде и в жареном виде», — отметила эксперт.

По ее словам, рыба является очень полезной, однако после жарки в масле, копчения или засаливания она перестает быть продуктом правильной сбалансированной диеты и может нанести вред здоровью человека.

«Поэтому лучше всего отказываться от такой еды людям, которые страдают заболеваниями почек, печени и гипертонией. У кого повышенное давление, там все соленое исключается. Если мы говорим о рыбе, поэтому соленую рыбу, консервы из рыбы, конечно, стоит исключать», — сказала Дюваль.

Она также призвала проверять срок годности и место вылова приобретаемой рыбы, чтобы выбирать самые свежие варианты.

Накануне врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина говорила, что полезной для сердца рыбой является лосось, в котором содержится большое количество омега-3 жирных кислот.

Ранее врач рассказала, какая рыба представляет наибольшую опасность для пожилых людей.