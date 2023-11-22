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В Подмосковье на складе Wildberries залило сотни товаров

На складе Wildberries в Подмосковье товары залило водой из-за прорыва трубы

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Телеграм канал «Baza»

В Подмосковье на складе крупного маркетплейса произошла авария. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Коледино. По предварительной информации, в помещении, где хранились товары Wildberries, прорвало трубу. После этого сработала система пожаротушения. В результате вода залила большое количество крупногабаритных товаров.

На данный момент товары сушат. Неизвестно, отразится ли это на сроках доставки. Наиболее вероятно, ответственность за аварию возложат на администраторов блока. Этим людям придется возместить ущерб за испорченные посылки.

Ранее маркетплейс проверила Генпрокуратура России. Такие меры приняли после того, как площадка стала взымать оплату за возврат покупки. По словам представителей органа, теперь срок доставки можно пролонгировать по согласованию с покупателем.

Ранее сотрудники Wildberries украли со склада кассеты для бритья и подгузники на пять миллионов рублей.

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