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Названы причины попаданий экс-сенатора Арашукова в ШИЗО «Черного дельфина»

УФСИН: Арашуков два раза попадал в ШИЗО «Черного дельфина» за сквернословие

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова дважды отправляли в ШИЗО исправительной колонии ИК-6 «Черный дельфин» за нарушения распорядка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро УФСИН по Оренбургской области.

В частности, Арашукова отправляли в штрафной изолятор за то, что он использовал в разговорах нецензурную брань.

В пресс-службе ФСИН пояснили, что информация о якобы несоблюдении прав осужденных, отбывающих наказание в ИК-6 в Оренбургской области, является недостоверной. По словам представителей ведомства, какого-либо морального или физического давления на Арашукова со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось и не оказывается.

В УФСИН пояснили, что за весь период отбывания наказания Арашукова привлекали к дисциплинарной ответственности десять раз, из них пять раз — в «Черном дельфине» за нарушение правил внутреннего распорядка.

27 декабря суд приговорил к пожизненному заключению самого Арашукова и его отца Рауля. Коллегия присяжных признала Арашуковых виновными в организации убийств, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 млрд рублей.

Ранее осужденная на 13 лет экс-гендиректор сгоревшей «Зимней вишни» вышла на свободу.

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