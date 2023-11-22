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Гулявшая с собакой россиянка помогла мужчине, на которого напал незнакомец с табуретом

На Сахалине женщина помогла незнакомому мужчине, который пострадал от разбоя

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

На Сахалине будут судить местного жителя, который требовал деньги у мужчины, ворвавшись к нему в квартиру. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Сахалинской области.

13 февраля 40-летний житель Холмского городского округа проник в квартиру своего ровесника. Незваный гость стал угрожать мужчине физической расправой и несколько раз ударил его табуретом, а затем потребовал отдать ему 80 тыс. рублей. Тогда хозяин, пытаясь спастись от вымогателя, выбежал на улицу, а тот погнался за ним.

На улице свидетельницей погони стала женщина, которая гуляла с собакой. Она вызвала на место скорую помощь и полицейских. Потерпевшему диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленные раны правой височно-теменной области, а также ссадины и гематомы.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Его обвинили в разбойном нападении, совершенном с применением насилия, с незаконным проникновением в жилище и с применением предметов, используемых в качестве оружия. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.

Ранее в Калининграде налетчики с битами напали на адвоката со скандальной репутацией.

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