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В Новосибирске младенец попал в больницу с ожогами из-за проблем с отоплением

В Новосибирске мужчину и младенца ошпарило кипятком из-за проблем с отоплением

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Shutterstock

В новосибирском общежитии двух человек госпитализировали после того, как в одной из комнат прорвало трубу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел на улице Твардовского. Утром из батарей стал литься кипяток. По словам очевидцев, мужчину и девятимесячного ребенка ошпарило кипятком. Оба находятся в больнице, о том, пострадал ли кто-то еще, не сообщается.

Как сообщает СК РФ, по факту произошедшего сотрудники ведомства проводят проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятий примут процессуальное решение.

Ранее в Калининграде женщина во время ссоры обдала соседку кипятком.

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