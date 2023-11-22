ХАМАС освободит израильских заложников в нескольких точках

Освобождение израильских заложников, похищенных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября, произойдет в нескольких точках. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США в ходе брифинга для журналистов, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что не может вдаваться в подробности, однако определены многочисленные места, в которые заложники будут освобождены. По его словам, на этот счет между сторонами есть «достаточно хорошее понимание».

21 ноября лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем. По его словам, движение передало свой ответ Катару и посредникам.

На следующий день Израиль официально подтвердил одобрение сделки с ХАМАС, которая предусматривает прекращение огня и возвращение в течение четырех дней 50 заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».