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Политолог оценила возможности стран БРИКС в решении конфликта на Ближнем Востоке

Политолог Линдигрин: нельзя пренебрегать международным опытом стран БРИКС

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Violeta Santos Moura/Reuters

Сегодня, когда палестино-израильский конфликт обострился до ежедневных многочисленных жертв, Россия ратует в первую очередь за прекращение огня и длительное перемирие, констатирует исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин. Политолог убеждена в том, что диалог возможен, но к нему последовательно должны двигаться все стороны. И БРИКС, по ее мнению, в данном случае может стать важной объединяющей площадкой.

Комментируя «Газете.Ru» выступление президента России Владимира Путина на внеочередном саммите БРИКС, посвященном палестино-израильскому конфликту, Наталья Линдигрин отметила: глава государства акцентировал внимание на том, что все страны этой международной организации имеют схожие позиции по отношению к данной проблеме.

«Международным опытом стран БРИКС нельзя пренебрегать. Отдавать решение этого конфликта на откуп западным странам, к сожалению, значит усугублять и без того наисложнейшую ситуацию», — считает политолог.

Линдигрин обратила внимание: глава государства апеллирует к тому, что в основу мира на Ближнем Востоке должна быть положена реализация решений, которые были приняты еще в прошлом веке ООН.

Это, подчеркнула она, касается создания независимого Палестинского государства.

«Позиция России, отстаивающая право Палестины на создание суверенного государства, стабильна и не меняется из года в год в угоду чьих-либо корыстных интересов и лоббизму. В этой позиции нет интриги и нет двойного подтекста», — заявила политолог.

По ее словам, монополизм США в международной повестке из раза в раз приводит к обострению подобных конфликтов. И сегодня, добавила Линдигрин, это признают большинство мировых лидеров.

21 ноября президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту.

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