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В доме многодетной башкирской семьи произошел пожар из-за беспроводных наушников

В Башкирии беспроводные наушники стали причиной пожара в доме многодетной семьи

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МЧС России

В Башкирии из-за беспроводных наушников в доме многодетной семьи произошел пожар. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Языково Благоварского района. На втором этаже частного дома произошло короткое замыкание наушников, которые стояли на зарядке. Искры попали на постельное белье и кровать — начался пожар.

Внутри на момент возгорания были родители и младший ребенок. Еще двое старших детей были в школе.

В жилище семьи был установлен пожарный извещатель. Прибывшие на место огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. В результате произошедшего никто не пострадал.

«Не оставляй электроприборы на зарядке без присмотра. Не заряжай их ночью», — предупредили в МЧС.

Ранее в Башкирии школу-интернат эвакуировали из-за расплавившегося телефона.

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