Названы главные проблемы обезжиренных продуктов

Одной из проблем обезжиренных продуктов является то, что в них почти не содержатся необходимые для организма жиры животного происхождения. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, такие жиры нужны людям для поддержания качества кожи и волос, слаженной работы всех систем, включая репродуктивную функцию, образование витамина D и желчных кислот, а также работы головного мозга. Помимо этого, натуральный жир, который присутствует в составе молочных продуктов, делает их более вкусными и сытными, продолжила специалист.

«Замена полезных натуральных жиров в молочных продуктах растительными заменителями снижает их питательную ценность и не только, что в долгосрочной перспективе может сыграть вопреки здоровью. Добавление в такие продукты фруктовых сиропов, фруктозы и иных заменителей сахара может привести к инсулинорезистентности, набору веса и серьезным метаболическим проблемам», — заключила Королева.

Врач-эндокринолог, диетолог КДЦ «МЕДСИ на Белорусской» и ММЦ «МЕДСИ на Мичуринском проспекте» Анна Кривошеева до этого говорила, что, несмотря на низкое число жиров, обезжиренные продукты нельзя есть в больших количествах. По ее словам, в них обычно добавляют много вредных для организма добавок. Например, сахар, ароматизаторы, загустители и так далее.

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