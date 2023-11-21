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Нарколог прокомментировал инцидент с отравлением наркотиками в Астрахани

Нарколог Сараев: случаи с отравлением наркотиками в последнее время участились

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Gerry Broome/AP

Нарколог и психотерапевт Марат Сараев в эфире «Радио 1» прокомментировал инцидент с отравлением жителей Астрахани наркотическими веществами. По его словам, подобные случаи участились, и объединяет их то, что люди принимают более сильные наркотики, думая, что они слабее.

Специалист рассказал, что сбыт наркотиков ведется через специальные ресурсы, которые никак не контролируются. В результате, по его словам, заказчик не знает, какой в действительности состав у приобретаемого им вещества. Также Сараев рассмотрел ситуацию с точки зрения законодательства.

«Законодательство уже и так достаточно жесткое и очень четкое. Вопрос в его исполнении. В том, что, во-первых, необходимо усилить борьбу с распространителями и изготовителями наркотических веществ, которые делают это в массовом порядке, с так называемыми оптовиками. И, во-вторых, усилить профилактическую работу среди населения», — отметил врач.

Минимум 25 человек отравились метадоном в Астраханской области, сообщил Telegram-канал Shot. Три человека — 29-летний мужчина и две 19-летние девушки — скончались. Отравившиеся думали, что покупают мефедрон — более дорогой наркотик. Силовики задержали трех подозреваемых в распространении запрещенного вещества. Ими оказались уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Что известно о массовом отравлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказал о состоянии отравившихся наркотиками в Астрахани.

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