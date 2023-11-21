Суд раскрыл детали по продолжительности дела Треповой

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге сообщил, что уголовное дело Дарьи Треповой будет рассмотрено до конца года. Об этом сообщает ТАСС.

Потерпевшие по делу также заявили иски на сумму около 2 млн рублей.

«В том случае, если никаких непредвиденных обстоятельств в ходе процесса не произойдет, никто из участников процесса не заболеет, суд планирует до конца этого года рассмотреть уголовное дело в отношении подсудимых. В настоящее время часть потерпевших заявили в рамках рассмотрения дела в суде иски о возмещении вреда на общую сумму около двух млн рублей», — заявили в суде.

Государственный обвинитель находится под госзащитой из-за резонанса уголовного дела и его террористической направленности.

До этого в Санкт-Петербурге начались слушания потерпевших по делу о теракте с военкором Татарским.

Ранее стало известно, что по делу Треповой подано несколько гражданских исков.