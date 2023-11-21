Россиянам рассказали о пользе личного общения

Личное общение снижает уровень стресса и способствует релаксации. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. По ее словам, межличностная коммуникация способствует укреплению отношений с окружающими людьми, что важно для общего эмоционального благополучия.

«Кроме того, личная коммуникация может стимулировать умственное развитие, способствуя обмену идей, опытом, и поддержкой, что важно для формирования позитивной психологической среды», — продолжила врач.

Она подчеркнула, что личное общение играет важную роль в психическом здоровье человека в целом.

Крашкина также отметила, что отсутствие личных коммуникаций чревато появлением чувства изоляции и развитием депрессии. По ее словам, в долгосрочной перспективе одиночество может привести к ухудшению эмоционального благополучия и психологического состояния.

Психоаналитик Ирина Смолярчук до этого рассказала, почему люди сознательно выбирают жизнь в одиночестве. По ее словам, часто такое решение принимают те, у кого были семейные проблемы в детстве, либо имеется негативный опыт в отношениях.

Ранее одиночество объявили глобальной проблемой здравоохранения.