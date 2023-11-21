Российские пограничники посадили дрон-камикадзе в одном из регионов России

Российские пограничники средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли посадить дрон-камикадзе в Рыльском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава регионе Роман Старовойт.

«Утром пограничники посадили средствами РЭБ дрон-камикадзе в Рыльском районе», — написал он.

Губернатор Курской области также напомнил о правилах безопасности.

«Не приближайтесь к обломкам сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112», — добавил Старовойт.

19 ноября Роман Старовойт сообщал об обстреле села Николаево-Дарьино в Суджанском районе региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого губернатор Курской сообщил, что украинские войска реактивными снарядами обстреляли Суджанский район региона, прилеты зафиксированы недалеко от села Мартыновка.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.