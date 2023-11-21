В Петербурге подросток получил серьезное переохлаждение из-за падения в Неву

В Петербурге 16-летний школьник оказался в Неве. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в районе Литейного моста. О человеке в воде сообщили очевидцы. Позже спасатели вытащили из воды десятиклассника, которого увезли в Мариинскую больницу. Как сообщает «Mash на Мойке», молодой человек получил сильнейшее переохлаждение.

На данный момент неизвестно, что привело к произошедшему и почему школьник оказался в реке. Известно, что он был из благополучной семьи, педагоги положительно отзываются об ученике. По предварительной информации, в день происшествия у него было хорошее настроение.

Ранее в Петербурге младенец попал в реанимацию после ночи, проведенной в холодном коридоре.