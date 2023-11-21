Институты РАН попросили составить списки ученых, которые общались с иностранцами

Минобрнауки потребовало от институтов Российской академии наук (РАН) собрать данные о международных научных мероприятиях, в которых участвовали российские ученые в 2023 году. Об этом пишут «Ведомости».

Данные собирает департамент международного сотрудничества ведомства. Как пишет издание, в материалах должны указывать имена и фамилии всех участников мероприятий: как российских, так и иностранных.

Источник газеты заявил, что в институтах РАН уже много лет есть практика отчета о работе ученых. Однако подробных пофамильных отчетов институты никогда до этого не писали, обратил внимание он.

Помимо личной информации, требуют еще писать «детализированные сведения» об участниках, пояснило издание. Например, полное название мероприятия, «контингент участников мероприятия», а также перечень стран, из которых приехали ученые.

Предположительно, эту информацию могут использовать для составления плана участия российских ученых в научных мероприятиях в 2024 году, отметили «Ведомости».

Ранее стало известно, что в России разрабатывают вакцину от реактивации «спящего» туберкулеза.