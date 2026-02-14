Рубио пожаловался на сложности в поиске компромиссов между РФ и Украиной

Рубио заявил о прогрессе в урегулировании на Украине

США наблюдают значительный прогресс в урегулировании конфликта на Украине, хотя найти приемлемые для России и Украины параметры мирного соглашения пока тяжело. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио участникам конференции по безопасности в Мюнхене, передает РИА Новости.

«Мы достигли прогресса. Впервые за несколько лет на техническом уровне на прошлой неделе прошла встреча военных [представителей] обеих сторон», — заявил госсекретарь.

Соединенные Штаты считают, что разрешение украинского конфликта должно быть справедливым и устойчивым, добавил Рубио.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры «конструктивными» и отметил, что стороны обсудили «методы имплементации в случае прекращения огня и мониторинг за его соблюдением». Также он сообщил, что Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными, который состоялся впервые за последние пять месяцев.

Газета Politico сообщила, что члены делегаций России и Украины в ходе переговоров в ОАЭ якобы достигли понимания, как определить режим прекращения огня.

Следующие трехсторонние переговоры пройдут в Женеве.

