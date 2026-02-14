Сенатор Грэм снова призвал передать «Томагавки» Украине

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм на проходящей с 13 по 15 февраля Мюнхенской конференции по безопасности в очередной раз призвал Вашингтон передать Украине крылатые ракеты «Томагавк». Об этом сообщает Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) (DW).

«Я хочу поставок «Томагавков» Украине. Хочу, чтобы США поставили «Томагавки» для поражения инфраструктуры, на которую рассчитывает Путин при создании беспилотников и всего прочего. Я хочу изменить соотношение сил», – отметил он.

Издание пишет, что Грэм на конференции также обвинил Европу в неготовности ввести санкции против Китая и Индии за поддержку России.

В начале февраля Грэм в соцсети X призвал президента США Дональда Трампа «усилить давление» на президента России Владимира Путина и передать Украине ракеты «Томагавк». До этого сенатор выступал за передачу Украине ракет в декабре 2025 года.

Также в феврале генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что США в 2026 году поставят Украине оружия на $15 млрд в рамках программы закупок за счет союзников по НАТО.

Ранее Германия назвала себя главным спонсором Украины.