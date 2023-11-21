Врач рассказал о состоянии отравившихся наркотиками в Астрахани

17 человек находятся в больнице Астрахани после отравления наркотиками, у двоих из них тяжелое состояние. Об этом журналистам сообщил главный врач ГКБ №3 Байрам Юлушев, передает РИА Новости.

Он отметил, что с 17 ноября в больницу поступили 19 человек, у которых были выявлены признаками отравления наркотиками. Двоих уже выписали.

«У нас остаются 17 пациентов, из них двое тяжелые, остальные в удовлетворительном состоянии», — сказал врач.

По словам Юлушева, 21 ноября из больницы будут выписаны еще шесть человек.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что массовое отравление наркотиками в Астрахани произошло в результате употребления метадона. В настоящее время проводятся экспертизы.

Вечером 20 ноября в Астрахани госпитализировали 20 человек с отравлением. Врачи сочли состояние почти всех доставленных в стационар тяжелым.

Ранее в Ленинградской области госпитализировали 15-летнего подростка, отравившегося наркотическими веществами.