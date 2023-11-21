Эксперты рассказали, в чем нужно встречать Новый год Дракона 2024

Новый 2024 год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. В Китае он является символом императорской власти и стремления быть в центре внимания, поэтому эксперты советуют встречать праздник в роскошных нарядах. Отдать предпочтение лучше ярким цветам – зеленым, терракотовым, красным нарядам, украшенным золотыми и серебряными вставками и пайетками наподобие драконьей чешуи, выяснила Общественная Служба Новостей.

Подойдет для начала 2024 года одежда всех оттенков зеленого. Также можно выбрать одежду цвета красного золота и обязательно стоит добавить что-то алое в образ.

А вот исключить лучше наряды белого цвета, так как на родине символа это считается траурным цветом. Также из нежелательных оттенков – темно-коричневый и темно-желтый цвет, который в китайской традиции мог носить только император как символ могущества и силы.

При выборе аксессуаров рекомендуется отдать предпочтение крупным камням, массивным украшениям, блестящим запонкам, подвескам и брошам, так как они должны добавить блеска новогоднему образу. Наряд должен быть таким ярким, чтобы Дракон обратил на человека внимание, поэтому деловой стиль и скромный образ не приветствуются.

Из материалов лучше выбрать дорогие и эффектные ткани, украшенные блестками. Это могут быть бархат, шелк, парча, атлас.

Напомним, по оценкам экспертов, стоимость проведения новогодних корпоративов в этом году вырастет примерно на 10–15%. При этом отмечается, что компании традиционно не скупятся на организацию таких праздников, так как в этом случае особое значение имеет психоэмоциональное состояние работников.