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Жителя Макеевки задержали с нелегальным оружием

Жителя ДНР задержали за незаконное хранение оружия

Жителя Донецкой народной республики задержали за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по ДНР.

«В ходе проведения оперативных мероприятий по месту жительства задержанного обнаружено и изъято: пистолет Макарова, три газовых револьвера, ружье гладкоствольное 12-го калибра, 220 патронов различного калибра, РПГ-22, граната РКГ, а также компоненты для создания боеприпасов к огнестрельному оружию», — указано в сообщении пресс-службы управления ФСБ по ДНР.

Самым крупным из изъятого оружия стал одноразовый противотанковый гранатомет РПГ-22 «Нетто».

До этого в Мордовии пенсионера осудили условно за хранение пороха, оставленного ему отцом в наследство.

Банку с сыпучим веществом темно-серого цвета полицейские обнаружили в июле в одном из домов поселка Лесное Зубово-Полянского района. Экспертиза показала, что в емкости хранится бездымный охотничий порох.

Ранее арсенал оружия нашли рабочие под полом дома в Красноярском крае.

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