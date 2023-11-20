Губернатор Орловской области заявил об атаке БПЛА

Украинский беспилотник обезвредили в Шаблыкинском районе Орловской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

«<…> сегодня вечером на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотный летательный аппарат <…>», — написал глава региона.

По его словам, сбит дрон самолетного типа, запущенный со стороны Украины. Клычков подчеркнул, что, по оперативным данным, повреждений и пострадавших не зафиксировали.

14 ноября украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа также был сбит в Орловской области силами противовоздушной обороны. Инцидент произошел на северо-западе региона.

10 ноября Клычков сообщал, что сбитый в Ливенском районе Орловской области дрон повредил местную линию электропередачи (ЛЭП). В Министерстве обороны РФ сообщили о срабатывании ПВО на территории региона.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.