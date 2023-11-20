Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Двое из троих задержанных иностранцев признались в сбыте наркотиков в Астрахани

МВД РФ: двое из троих задержанных признались в сбыте наркотиков в Астрахани

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Двое из троих иностранцев, которых задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Астрахани, признались в совершении преступления. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Один из фигурантов рассказал на видео, что приехал в Россию из Киргизии и, живя в Москве, работал на стройке. Он уточнил, что специально поехал в Ставропольский край, где получил наркотики. Затем направился в Астрахань, чтобы «товар закладывать». Подозреваемый добавил, что хотел заработать деньги. Второй подельник отметил, что сбыл сразу все запрещенные вещества, которые у него были.

Вечером 20 ноября стало известно, что в Астрахани госпитализировали 20 человек с отравлением метадоном. Врачи оценили состояние почти всех доставленных в больницу как тяжелое.

Затем стало известно, что в Ставрополье задержали трех мужчин по подозрению в распространении наркотиков в Астрахани.

Ранее в Ленинградской области госпитализировали 15-летнего подростка, отравившегося наркотическими веществами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий