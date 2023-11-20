Двое из троих задержанных иностранцев признались в сбыте наркотиков в Астрахани

Двое из троих иностранцев, которых задержали по подозрению в сбыте наркотиков в Астрахани, признались в совершении преступления. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Один из фигурантов рассказал на видео, что приехал в Россию из Киргизии и, живя в Москве, работал на стройке. Он уточнил, что специально поехал в Ставропольский край, где получил наркотики. Затем направился в Астрахань, чтобы «товар закладывать». Подозреваемый добавил, что хотел заработать деньги. Второй подельник отметил, что сбыл сразу все запрещенные вещества, которые у него были.

Вечером 20 ноября стало известно, что в Астрахани госпитализировали 20 человек с отравлением метадоном. Врачи оценили состояние почти всех доставленных в больницу как тяжелое.

Затем стало известно, что в Ставрополье задержали трех мужчин по подозрению в распространении наркотиков в Астрахани.

Ранее в Ленинградской области госпитализировали 15-летнего подростка, отравившегося наркотическими веществами.