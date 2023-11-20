Путин заявил о преображении Чечни

Президент России Владимир Путин заявил о преображении Чеченской Республики. Соответствующее заявление он сделал на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта, передает ТАСС.

«Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа под вашим руководством и вашей команды. Действительно, республика преобразилась просто», — сказал российский лидер, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову.

По его словам, «с тех трагических лет» прошло не так уж много времени. Президент имел в виду войну в Чечне. Он отметил, что сейчас в республике «не узнать ничего». Вместе с тем Путин назвал ее процветающим регионом.

Он также подчеркнул, что там «много еще предстоит сделать, мы это прекрасно понимаем».

«Это естественно, но то, что сделано — впечатляет», — добавил президент.

До этого Рамзан Кадыров заявил о важности института семьи в Чечне.

Ранее Кадыров наградил Путина.