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США и Британия советуют Украине призывать в армию несовершеннолетних

СВР: США и Британия рекомендовали Киеву снизить призывной возраст до 17 лет

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Кураторы из США и Британии советуют Украине снизить призывной возраст в стране до 17 лет. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить дo 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст», — привел ТАСС слова Нарышкина.

В настоящее же время на Украине во время всеобщей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. То есть только совершеннолетних.

Глава СВР отметил, что Запад требует от властей Украины активизировать мобилизацию в стране. Это необходимо, чтобы восполнить большие потери на фронте.

20 ноября депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что в украинском парламенте собрались убрать отсрочку от мобилизации для нескольких категорий граждан.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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