Крыша тюменского торгового центра загорелась и попала на видео

В Тюмени вспыхнула крыша торгового центра «Клен». Об этом сообщает «Паблик Тюмень» во «ВКонтакте».

По информации страницы в соцсети, на месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не сообщаются. О причинах возгорания также ничего неизвестно.

До этого в центре Тюмени загорелась маршрутка с пассажирами. Во время движения по улице Орджоникидзе водитель заметил огонь и остановил транспортное средство. Он своевременно выпустил всех пассажиров, а затем вышел сам, оставив в салоне документы, деньги и другие предметы. По предварительной информации, причиной инцидента стала проводка.

Ранее в Екатеринбурге из-за пожарной тревоги эвакуировали ТЦ «Мегаполис».