Фармацевты объяснили пропажу из российских аптек психотропных лекарств

В России многие коммерческие аптеки отказываются продавать сильнодействующие психотропные препараты, по этой причине они и исчезли с прилавков, рассказала директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Эта ситуация объясняется жесткими условиями их реализации, проверками и количественным учетом, что делает торговлю дорогой, сложной и невыгодной, объяснила он в интервью НСН.

Аптеки должны получать специальные лицензии и оформлять разрешительные документы на продажу таких лекарств, рассказала Преснякова. Кроме того, требуется отводить под их хранение специальное помещение и заключать договор на охрану. Продавать лекарства можно только под строгими нормами контроля и отчетности.

«Аптечные организации, имеющие лицензию на наркотики, относятся к организациям так называемой «высокой степени риска», что увеличивает частоту проверок. Если раньше их проверяли раз в пять лет, то теперь раз в два года», — пояснила эксперт.

Любой недочет, по словам Пресняковой, грозит штрафом, в результате в стране ограничивается социально-значимый сегмент рынка. Остались такие препараты лишь в некоторых аптеках, в частности, в государственных, однако они есть не во всех регионах, отметила эксперт фармрынка.

Решить проблему можно при комплексном подходе и мерам поддержки аптек, в том числе за счет государственно-частного партнерства, считает Преснякова.

«Когда граждане не могут получить какое-то лекарство, это плачевная ситуация. Помочь в этом может только государство и эффективный диалог с бизнесом», — заключила она.

Напомним, в основном из аптек пропали лекарства от эпилепсии, транквилизаторы, а также других препараты, предназначенные для лечения тяжелых заболеваний. Продажи таких лекарств ужесточились с 1 сентября.

В июле Кабмин расширил список контролируемых наркотических средств и психотропных веществ из 650 препаратов на 21 позицию.