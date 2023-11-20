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Россиянин подкинул марихуану своему подельнику за решетку прямо в зале суда

На Урале мужчину наказали за покушение на сбыт наркотиков в зале суда

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В Свердловской области свободы лишили мужчину, который попытался сбыть марихуану во время судебного заседания. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В мае уралец, который в тот момент находился в статусе подсудимого по делу о серии краж и разбойном нападении, незаконно приобрел марихуану. На следующий день он пришел с наркотиком в здание Верхнепышминского городского суда, где должен был участвовать в судебном процессе и во время перерыва направился к выходу из зала.

Проходя мимо решетки для лиц, заключенных под стражу, он бросил сверток с каннабисом своему знакомому, соучастнику по уголовному делу. Подсудимый не обратил внимания на наличие камер и присутствие конвоиров, но те заметили произошедшее и тут же задержали его.

Мужчина признал, что покушался на сбыт наркотических средств в административном здании, и лишился свободы на семь лет и 45 дней. Срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее находящийся под следствием наркоторговец устроил побег после судебной экспертизы.

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