Для москвичей подготовили праздничную программу ко Дню матери

С 20 по 26 ноября в честь Дня матери в Москве будут проходить праздничные мероприятия, сообщается на сайте mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Ко Дню матери мы подготовили большую программу, чтобы подзарядить московских мам положительными эмоциями и напомнить о важности заботы о себе, а их близким помочь выразить благодарность, которую они иногда забывают показывать», — отметила Анастасия Ракова.

Ключевые праздничные мероприятия пройдут в рамках программы «Лекторий московской мамы». На четырех популярных площадках столицы в воскресенье, 26 ноября, состоится 12 бесплатных открытых лекций о здоровье, стиле, красоте, личном пространстве, карьере, радостях, сложностях материнства и воспитания детей.

Накануне праздника, с 20 по 23 ноября, во всех московских школах и колледжах пройдут бесплатные лекции на тему «Пять табу в общении с подростком: как сохранить доверие ребенка». Там же мамы смогут получить индивидуальные консультации от школьных психологов и экспертов городского психолого-педагогического центра.

С 20 по 26 ноября в семейных центрах Москвы пройдет программа «Неделя для мам». Здесь организуют тематические дни, флешмоб, концерты, тренинги и мастер-классы для женщин и их детей.

Кроме того, в День матери на ВДНХ откроется фотовыставка со снимками московских матерей ХХ века из фондов Главархива Москвы.

Также в школах и колледжах города волонтеры Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» раздадут детям миллион «маментинок» — маленьких поздравительных открыток для мам. Все посетители офисов «Мои документы» с 24 по 26 ноября смогут подписать и отправить своим матерям открытку уникального дизайна.

Напомним, ежегодно в России в последнее воскресенья ноября отмечается День матери. В 2023 году этот день приходится на 26 ноября.