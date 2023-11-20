В Кремле оценили работу спасателей по эвакуации россиян из сектора Газа

Правительство РФ тщательно следит за работой дипломатов и спасателей по эвакуации граждан страны из сектора Газа. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что работа по выводу людей из палестинского анклава ведется на ежедневной основе. При этом данный процесс будет продолжаться и дальше, подчеркнул представитель российского президента.

«Мы, разумеется, тщательно отслеживаем работу спасателей и дипломатов по вызволению из Газы наших сограждан», — отметил Песков.

Также журналисты поинтересовались у него, получил ли глава государства Владимир Путин письмо эвакуированной из палестинского анклава девочки. Однако, по словам пресс-секретаря, пока президент не успел ознакомиться с содержимым послания.

20 ноября старший группы российских спасателей, которая занимается эвакуацией граждан страны из зоны палестино-израильского конфликта, Даниил Мартынов дал интервью газете kp.ru. Во время беседы он рассказал, что одна из вывезенных из Газы девочек попросила его передать главе государства письмо со словами благодарности за эвакуацию и возвращение домой.

При этом ее младший брат нарисовал для президента рисунок, который также положили в конверт с письмом. В результате спасатель забрал послание и пообещал детям, что обязательно передаст конверт Путину.

Ранее в Москву прибыл самолет, на борту которого находилась группа из 117 эвакуированных из сектора Газа российских граждан.