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Под Петербургом мошенники сделали 82-летнюю жительницу блокадного Ленинграда бездомной

«Фонтанка»: мошенники заставили 82-летнюю блокадницу продать квартиру в Павловске

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Depositphotos

Пенсионерка из Ленобласти лишилась жилья и всех сбережений, поверив мошенникам. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В полицию обратился житель Санкт-Петербурга и рассказал, что в октябре его 82-летнюю бабушку лишили единственного жилья. При этом жительница блокадного Ленинграда самостоятельно продала свою квартиру в Павловске и передала деньги с продажи двум курьерам: мужчине в возрасте около 60 лет в очках и его более молодому напарнику. На это пожилая женщина решилась после разговора с мошенниками, которые убедили ее в том, что некие «злодеи» хотят присвоить ее недвижимость. После завершения сделки она передала злоумышленникам 7,7 млн рублей «для безопасности».

При этом, как рассказал полицейским внук потерпевшей, неизвестный с явно преступными намерениями позвонил его бабушке впервые в середине сентября. Тогда аферист представился сотрудником МВД и уговорил блокадницу перевести на «безопасные» счета 2,5 млн рублей, а в ноябре мошенники вновь вышли на пострадавшую и получили перевод от нее еще на 1,2 млн.

Ране в Петербурге задержали 12 раз судимого мужчину, сорвавшего цепочку с 83-летней пенсионерки.

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