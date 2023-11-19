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Екатеринбургский торговый центр «Мегаполис» эвакуируют

В Екатеринбурге эвакуируют ТЦ «Мегаполис»

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Shutterstock

В Екатеринбурге эвакуируют торговый центр «Мегаполис». Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По информации источника, в торговом центре по громкоговорителю прозвучало объявление о задымлении. После этого началась экстренная эвакуация людей, находящихся внутри.

«Сейчас большая часть посетителей столпились возле входа в «Мегаполис»» — рассказал собеседник URA.RU.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области корреспонденту издания рассказали, что сообщений о возгорании в «Мегаполисе» не поступало. Причиной эвакуации стало ложное срабатывание пожарной тревоги или проверка локальной системы, передает URA.RU.

До этого в Тюмени эвакуировали посетителей торгового центра «Галерея Вояж». Очевидцы инцидента рассказали, что причиной стало распыление перцового баллончика.

Ранее в России создали огнестойкую сталь для каркасов зданий, чтобы не повторить судьбу ТЦ «Зимняя вишня».

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