Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пензе иномарка влетела в подземный пешеходный переход

Мужчина пострадал в результате ДТП с иномаркой в подземном пешеходном переходе

В Пензе в результате столкновения с легковым автомобилем иномарка съехала в подземный пешеходный переход. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

По информации агентства, авария произошла в субботу в 21:36 напротив дома 27 по проспекту Победы. Автомобиль Lada XRay столкнулся с BMW 520, в результате чего иномарка наехала на препятствие и съехала в подземный пешеходный переход.

«В результате происшествия водитель автомобиля BMW получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент аварии пешеходов в переходе не оказалось.

До этого Telegram-канал «Инцидент Бийск» сообщал, что в ходе мощного урагана на Алтае поваленное ветром дерево влетело в салон пассажирского автобуса.

Авария произошла недалеко от Бийска, между остановкой «5-й километр» и поселком Сорокино.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий