В Пензе иномарка влетела в подземный пешеходный переход

В Пензе в результате столкновения с легковым автомобилем иномарка съехала в подземный пешеходный переход. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

По информации агентства, авария произошла в субботу в 21:36 напротив дома 27 по проспекту Победы. Автомобиль Lada XRay столкнулся с BMW 520, в результате чего иномарка наехала на препятствие и съехала в подземный пешеходный переход.

«В результате происшествия водитель автомобиля BMW получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент аварии пешеходов в переходе не оказалось.

До этого Telegram-канал «Инцидент Бийск» сообщал, что в ходе мощного урагана на Алтае поваленное ветром дерево влетело в салон пассажирского автобуса.

Авария произошла недалеко от Бийска, между остановкой «5-й километр» и поселком Сорокино.

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