В Москве на грабителей завели уголовное дело за нападение на курьеров возле банка

Неизвестные стреляли возле банка в центре Москвы и ограбили двух мужчин на крупную сумму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Все случилось на улице Пресненский Вал. Стало известно, что грабители напали на курьеров Российского финансового банка, которые перевозили мешки с деньгами. Один из курьеров был ранен в ногу из травматического пистолета.

Нападавшие отняли сумку, в которой было 280 млн рублей, и скрылись на автомобиле Mercedes. Из-за того, что порвалась сумка, выпали около 7 млн рублей, которые удалось сохранить.

По данному делу возбудили уголовное дело.

7 ноября неизвестный сорвал сумку с плеча пожилой женщины, стоявшей на остановке в Севастополе, но его задержали двое спортсменов-борцов, которые передали преступника сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее в Оренбурге рецидивист напал на 77-летнюю пенсионерку ради сумки с телефоном и документами.