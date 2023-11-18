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Из Газы эвакуируют в Москву еще 120 россиян

МЧС: группа из 120 россиян из Газы направляется в аэропорт Каира для эвакуации

Еще 120 россиян готовы эвакуироваться из Газы в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Для отправки самолетом сформирована первая группа, которая уже направляется в аэропорт Каира для дальнейшего перелета в Москву», — говорится в публикации.

МЧС уточняет, что всего в оперативный штаб МЧС на двух автобусах были доставлены более 200 россиян, накануне прошедших через КПП «Рафах». Всем прибывшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь и поддержка.

Всех эвакуированных обеспечивают питанием и водой, помогают оформить необходимые документы. Особое внимание уделяется детям.

17 ноября сообщалось, что третья группа граждан Российской Федерации, которых эвакуировали из сектора Газа, доставлена в Москву на специальном борту МЧС РФ.

Организация эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта осуществляется силами МЧС и МИД РФ. Первый специальный рейс Ил-76 с 70 гражданами РФ приземлился в Москве 13 ноября, а второй рейс с 98 эвакуированными прибыл в аэропорт Домодедово 15 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил работу по эвакуации россиян из сектора Газа.

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