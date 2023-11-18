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Жильцам обрушенного в Астрахани дома предоставили временное жилье

Губернатор: жильцам обрушенного в Астрахани дома предоставили временное жилье

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что жильцы дома, который частично обрушился, получат временное жилье и финансовую поддержку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В доме было 80 квартир, проживали более 200 человек, всем мы уже предложили жилье в маневренном фонде», — сообщил Бабушкин.

По его словам, маневренный фонд является временной мерой и никак не повлияет на компенсацию. Он также отметил, что компенсационные выплаты стали начисляться с сегодняшнего дня.

Ранее эксперты-криминалисты, привлеченные Следственным комитетом РФ, приступили к расследованию уголовного дела по факту обрушения двух подъездов жилого дома в Астрахани. Согласно сообщению ведомства, на месте инцидента работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, регионального СУ СК России и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России. Создана следственно-оперативная группа, допрашиваются работники администрации, управляющей компании и контролирующих органов. Кроме того, был назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная строительно-техническая.

Ранее стало известно, что в обрушившемся доме в Астрахани 15 лет назад падала стена.

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