США поприветствовали согласие Израиля пропустить топливо в сектор Газа

Администрация США поприветствовала решение Израиля согласиться пропустить ограниченную партию топлива в сектор Газа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Белого дома.

«Мы рады, что Израиль согласился на поставки топлива в Газу по нашей настоятельной просьбе», — сказано в сообщении.

В Белом доме указали, что, по мнению Соединенных Штатов, поставки должны продолжаться на регулярной основе и в больших объемах.

Кроме того, там указали, что США тесно сотрудничают с Израилем и другими партнерами в регионе над обеспечением регулярных поставок топлива в палестинский анклав, а также отправкой жизненно необходимой мирному населению гуманитарной помощи.

Ранее военный кабинет Израиля одобрил запрашиваемую США рекомендацию армии обороны страны (ЦАХАЛ) и службы безопасности «Шин Бет» пропускать в Газу по две цистерны с топливом в день на нужды ООН.

До этого во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что сектор Газа ежедневно нуждается в 500 грузовиках с гуманитарной помощью.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.